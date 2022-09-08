Düzce'de balık tutmak için attığı ağlara takılan kişi boğuldu

Düzce'de balık tutmak için Melen Çayı'na ağ atan 40 yaşındaki Turgay Taşkın, suya düşüp ağlara takılması sonucu boğuldu.

Saat 21.30 sıralarında Düzce'nin Akınlar Mahallesi Melen Çayı kenarında meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla balık tutmak için çayın kenarına gelen Turgay Taşkın, çaya ağ attığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Attığı ağlara dolanarak boğularak can verdi

Ağlara dolanan Turgay Taşkın, çayda sürüklenmeye başladı. Beraber balık tuttuğu arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Taşkın’ı sudan çıkardı.

DHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan Taşkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.













