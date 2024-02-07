Düzce'de dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 23 Nisan Parkı’nda vatandaşlardan para isteyen şahsın üzerinden 6 bin 115 TL çıktı. Para kamuya aktardı.

İHA

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezinde denetimlerini sürdürürken sorumluluğu altındaki alanlarda dilencilere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Ekipler, Camikebir Mahallesi’nde bulunan 23 Nisan Parkı’nda bir şahsın dilencilik yaptığı yönünde gelen ihbarların ardından harekete geçti.

Üzerinden çıkan miktar şaşkına çevirdi

Bölgede yapılan kontrollerde şahsı tespit eden ekipler, zabıta karakoluna götürdükleri şahısla yaptıkları görüşmenin ardından dilencilikten elde ettiği paralara el koydu.

Şahsın topladığı 6 bin 115 TL tutarındaki para tutulan tutanağın ardından kamuya aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)