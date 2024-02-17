Düzce'de minibüsün üstüne gizlenmiş 25 kilogram eroin ele geçirildi

AA & Ensonhaber
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekipler kente uyuşturucu getireceği belirlenen bir minibüsü otoyolun Düzce kesiminde durdurdu.
25 kilogram eroin ele geçirildi
Minibüste narkotik köpeklerinin katılımıyla yapılan aramada aracın üst kısmında bulunan havalandırma bölümüne gizlenmiş 25 kilo 650 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Mesut Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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