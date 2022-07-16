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    Edirne’de bir genç köprüden nehre düştü

    Dengesini kaybederek Tunca Nehri'ne düşen genç, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • 16.07.2022 - 09:09
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    Edirne’de bir genç köprüden nehre düştü

    Edirne'de sabaha karşı Tunca Nehri'nde, tarihi Tunca Köprüsü'nün yakınlarında 1 kişinin yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerini aradı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Adı öğrenilemeyen ve dengesini kaybederek suya düştüğü öne sürülen kişiyi kurtarmak için AFAD ve sağlık ekipleri, botla suya indi.

    Bataklıkla kurtarma operasyonu

    Debisi düştüğü için bataklığa dönen suda güçlükle ilerleyen AFAD ekipleri, nehre düşen kişiye ulaşarak bota taşıdı.

    Düşmenin etkisiyle yaralanan ve üşüyen gence, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak, battaniye ile sarıldı.

    Edirne'de dengesini kaybederek Tunca Nehri'ne düşen kişi kurtarıldı VİDEO

    Hastaneye kaldırıldı

    DHA’nın haberine göre alkollü olduğu düşünülen genç adam, güçlükle karaya çıkarıldı.

    Yaralı adam, tedavisi için ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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