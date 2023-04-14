Edirne'de bir kadın erkek arkadaşıyla tartışan kişiyi vurdu 34 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı ile tartışan kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Gözaltına alınan kadın tutuklandı, erkek arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA Edirne’nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Taflan Sokak'taki sevgilisi Yasemin Öztürk’ün evine giden U.Ö., sohbet etmeye başladı. Bu sırada ikilinin yanına 29 yaşındaki M.K. adlı erkek geldi. M.K., daha önce ablasıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen 36 yaşındaki U.Ö. ile tartıştı. Kalçasından vurdu Tartışmayı gören 34 yaşındaki kadın da, evdeki ruhsatsız av tüfeğiyle M.K.'yi ateş açtı. M.K., kalçasına isabet eden saçmalarla yaralanırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tutuklandı Olayı araştıran polis ekipleri ise av tüfeğine el koydu, Yasemin Öztürk ve erkek arkadaşı U.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasemin Öztürk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öztürk’ün erkek arkadaşı U.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.