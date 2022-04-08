Fuel oil kazanının patlamasıyla yaşanan çevre felaketinde, temizlik çalışmaları sıcak hava nedeniyle kesintiye uğradı. Eriyen zift kazmalarla kazıldıktan sonra, işçiler elleriyle topladı.

Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bulunan asfalt şantiyesinde önceki gün, 5 bin tonluk fuel oil havuzunun duvarında çökme meydana geldi.

1.500 ton 'bitüm' adı verilen ziftin sızması sonucunda çevre felakete yaşandı.

Sızan zift, geçtiği bölgede ekili buğday tarlaları ile yakındaki dereyi siyaha boyadı.

30 dekar arazi kullanılamaz hale geldi

Sızıntının durdurulmasının ardından çevrede temizlik çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 2 kilometre dere yatağından ilerleyen zift, 30 dekar ekili araziyi kullanılmaz hale getirdi.

Söz konusu tesisin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan çalıştığı tespit edildi.

Tesisle ilgili de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün soruşturması kapsamında faaliyeti durdurulup soruşturma başlatıldı.

Sıcak hava, zifti eritti

Kepçelerle yapılan temizlik çalışmalarında, bugün etkili olan sıcak hava nedeniyle kesintiler yaşandı.

Eriyen zift akışkanlık kazandı, çalışmalar durdu.

Edirne’de işçiler, zifti elleriyle temizledi VİDEO



İşçiler kazmayla çalışıp zifti elleri ile topladı

Şantiye çalışanları bir süre kazmayla toprağı kazarak petrol bazlı zift malzemesini elleriyle topladı.

Toplanılan zift, tekrar kullanıllacak

Bölgeye yayılan tonlarca ziftin toplanarak eritili, tekrar yol yapımında kullanılacağı öğrenildi.

Çalışmalar jandarmanın geniş güvenlik önlemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde devam ediyor.