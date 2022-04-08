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    Edirne’de işçiler, zifti elleriyle temizledi

    Fuel oil kazanının patlamasıyla yaşanan çevre felaketinde, temizlik çalışmaları sıcak hava nedeniyle kesintiye uğradı. Eriyen zift kazmalarla kazıldıktan sonra, işçiler elleriyle topladı.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 13:50
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    Edirne’de işçiler, zifti elleriyle temizledi

    Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bulunan asfalt şantiyesinde önceki gün, 5 bin tonluk fuel oil havuzunun duvarında çökme meydana geldi.

    1.500 ton 'bitüm' adı verilen ziftin sızması sonucunda çevre felakete yaşandı.

    Sızan zift, geçtiği bölgede ekili buğday tarlaları ile yakındaki dereyi siyaha boyadı.

    30 dekar arazi kullanılamaz hale geldi

    Sızıntının durdurulmasının ardından çevrede temizlik çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 2 kilometre dere yatağından ilerleyen zift, 30 dekar ekili araziyi kullanılmaz hale getirdi.

    Söz konusu tesisin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan çalıştığı tespit edildi.

    Tesisle ilgili de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün soruşturması kapsamında faaliyeti durdurulup soruşturma başlatıldı.

    Edirne’de işçiler, zifti elleriyle temizledi #1

    Sıcak hava, zifti eritti

    Kepçelerle yapılan temizlik çalışmalarında, bugün etkili olan sıcak hava nedeniyle kesintiler yaşandı.

    Eriyen zift akışkanlık kazandı, çalışmalar durdu.

    Edirne’de işçiler, zifti elleriyle temizledi VİDEO

    İşçiler kazmayla çalışıp zifti elleri ile topladı

    Şantiye çalışanları bir süre kazmayla toprağı kazarak petrol bazlı zift malzemesini elleriyle topladı.

    Edirne’de işçiler, zifti elleriyle temizledi #2

    Toplanılan zift, tekrar kullanıllacak

    Bölgeye yayılan tonlarca ziftin toplanarak eritili, tekrar yol yapımında kullanılacağı öğrenildi.

    Çalışmalar jandarmanın geniş güvenlik önlemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde devam ediyor.

    Edirne’de işçiler, zifti elleriyle temizledi #3

    Edirne’de işçiler, zifti elleriyle temizledi #4

    Edirne’de işçiler, zifti elleriyle temizledi #5

    Edirne’de işçiler, zifti elleriyle temizledi #6

    Edirne’de işçiler, zifti elleriyle temizledi #7


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