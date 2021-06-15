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    Elazığ’da 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı, kaçarken yakalandı

    İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya karışan ve yaralanan 16 yaşındaki sürücü araçtan inip kaçarken, bekçiler tarafından yakalandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 07:28
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    Elazığ’da 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı, kaçarken yakalandı

    Elazığ merkeze bağlı Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında M.Z.S. idaresindeki 34 ZC 2323 plakalı otomobil ile 16 yaşındaki sürücü C.C. yönetimdeki 34 DR 2061 plakalı otomobil çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri yan yattı.

    Kazanın ardından yaralı halde araçtan inerek kaçmaya çalışan 16 yaşındaki sürücü mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

    YARALILAR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yan yatan aracın içerisindeki yaralı da bekçiler tarafından çıkartıldı. Yaşı küçük sürücü ve diğer yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri olay yerinde incele yaptı.

    Elazığ’da 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı, kaçarken yakalandı #1

    MİLLETVEKİLİ BİLGİ ALDI

    Öte yandan, olay yerinden geçen Milletvekili Gürsel Erol’da polislerden kazayla ilgili bilgi aldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Elazığ’da 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı, kaçarken yakalandı #4

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