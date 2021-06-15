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Elazığ’da 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı, kaçarken yakalandı

Elazığ’da 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı, kaçarken yakalandı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya karışan ve yaralanan 16 yaşındaki sürücü araçtan inip kaçarken, bekçiler tarafından yakalandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.