Haberler



3. Sayfa



Elazığ’da alt geçidi su bastı

Elazığ’da alt geçidi su bastı Kentte etkili olan sağanak yağışta su basan alt geçitte bir araç mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve kepçenin yardımıyla araç kurtarılırken, sürücü tedbir amaçlı ambulansa alındı.