Elazığ'da oğlunun düğününde eşini öldürüp kızını yaraladı: Saklandığı yerde yakalandı Oğlunun düğününde eşini öldürüp kızını yaraladıktan sonra kayıplara karışan zanlının adresi polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda tespit edilirken, düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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İHA

Elazığ'da düğünde aile faciası yaşandı...

14 Ekim 2022’de oğlunun düğününde eşini başından vurup öldüren ve kızını da başından yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından zanlının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Y.U.'nun polise yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği tespit edildi.

Sık sık adres değiştirdiği tespit edildi

Bulunduğu şehirde sık sık farklı adres kullanan Y.U.'nun, yakın akraba ve ailesi ile görüşmek için tekrar Elazığ’da Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bir ikamete geleceği belirlendi.

Yakalandı

Ekipleri belirlenen adrese 20 Mart günü operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli, ahırda samanlık içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Ele geçirilenler

Yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş bin 170 dolar, 200 euro, 3 bin 125 Türk lirası ve yaklaşık 991 bin lira değerinde 437 gramlık altın kemer ele geçirilen Y.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)