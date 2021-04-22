Elazığ'da jandarmanın düzenlediği operasyonla, müstakil bir evi kaçak diş kliniğine çeviren sahte diş hekimi yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma ile Yazıkonak beldesinde tek katlı bir evin, İ.D. tarafından kliniğe çevrildiği bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçak olarak kurulan klinikte İ.D.'nin diş hekimi olmadığını belirledi.

TÜM EKİPMANLAR VAR

Adreste yapılan aramada, bir diş kliniğinde kullanılan tüm ekipmanların bulunduğu belirlendi.

Reçete, randevu ve kayıt defterleri gibi delillere ekiplerce el konulurken, sahte diş hekimi gözaltına alındı.

Elazığ'da sahte diş hekimi kaçak kliniğinde yakalandı VİDEO

























