Euro
9.9755
1.1%
Dolar
8.2949
1.42%
Altın
476.71
1.02%
Borsa
1.334
0.28%
Bitcoin
439.800
-3.08%
EXEN Coin
24.88
-4.67%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Elazığ'da sahte diş hekimi kaçak kliniğinde yakalandı

    Elazığ'da jandarmanın düzenlediği operasyonla, müstakil bir evi kaçak diş kliniğine çeviren sahte diş hekimi yakalandı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 11:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da sahte diş hekimi kaçak kliniğinde yakalandı

    Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma ile Yazıkonak beldesinde tek katlı bir evin, İ.D. tarafından kliniğe çevrildiği bilgisine ulaşıldı.

    Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçak olarak kurulan klinikte İ.D.'nin diş hekimi olmadığını belirledi.

    TÜM EKİPMANLAR VAR

    Adreste yapılan aramada, bir diş kliniğinde kullanılan tüm ekipmanların bulunduğu belirlendi.

    Reçete, randevu ve kayıt defterleri gibi delillere ekiplerce el konulurken, sahte diş hekimi gözaltına alındı.

    Elazığ'da sahte diş hekimi kaçak kliniğinde yakalandı VİDEO

    Elazığ da sahte diş hekimi kaçak kliniğinde yakalandı #1

    Elazığ da sahte diş hekimi kaçak kliniğinde yakalandı #2

    Elazığ da sahte diş hekimi kaçak kliniğinde yakalandı #3

    Elazığ da sahte diş hekimi kaçak kliniğinde yakalandı #4

    Elazığ da sahte diş hekimi kaçak kliniğinde yakalandı #5

    Elazığ da sahte diş hekimi kaçak kliniğinde yakalandı #6

    Elazığ da sahte diş hekimi kaçak kliniğinde yakalandı #7

    Elazığ da sahte diş hekimi kaçak kliniğinde yakalandı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir