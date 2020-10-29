Elazığ'daki 8 aylık bebek, yangında öldü

Bir evde çıkan yangında 8 aylık bebek Hiranur Kaplan hayatını kaybederken, ağır yaralanan 4 yaşındaki ağabeyi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında oturan Kaplan ailesinin evinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, 4 yaşındaki Kağan Duha'yı ağır yaralı olarak kurtardı. 8 aylık kardeşi Hiranur'un ise cansız bedenine ulaşıldı.

HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Kağan Duha, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kağan Duha'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekipler tarafından söndürülen yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlattı.





























