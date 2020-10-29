Dolar
8.3098
0.6443%
Euro
9.7349
0.8045%
Altın
1872.05
-0.2653%
Borsa
1126.99
-2.2244%
G. Altın
501.23
0.5456%
Bitcoin
109025.79
-1.1022%
EXEN Coin
10.99
1.57%
18ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 18 C

    Elazığ'daki 8 aylık bebek, yangında öldü

    Bir evde çıkan yangında 8 aylık bebek Hiranur Kaplan hayatını kaybederken, ağır yaralanan 4 yaşındaki ağabeyi hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 29.10.2020 - 15:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'daki 8 aylık bebek, yangında öldü

     

    Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında oturan Kaplan ailesinin evinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

    Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yangına müdahale eden ekipler, 4 yaşındaki Kağan Duha'yı ağır yaralı olarak kurtardı. 8 aylık kardeşi Hiranur'un ise cansız bedenine ulaşıldı.

    HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

    Kağan Duha, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kağan Duha'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

    YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Ekipler tarafından söndürülen yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlattı.

    Elazığ daki 8 aylık bebek, yangında öldü #1

    Elazığ daki 8 aylık bebek, yangında öldü #2

    Elazığ daki 8 aylık bebek, yangında öldü #3

    Elazığ daki 8 aylık bebek, yangında öldü #4

    Elazığ daki 8 aylık bebek, yangında öldü #5

    Elazığ daki 8 aylık bebek, yangında öldü #6

    Elazığ daki 8 aylık bebek, yangında öldü #7

    Elazığ daki 8 aylık bebek, yangında öldü #8

    Görüş Bildir