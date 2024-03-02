AA & Ensonhaber

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması, gündemdeki yerini koruyor.

9 işçinin toprak altında kaldığı olaya ilişkin arama çalışmalarına ara verilirken, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.

İdareci 2 mühendis tutuklandı

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.

Kanadalı yönetici dahil 6 işletmeci tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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