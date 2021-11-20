Erzurum’da depremzede vatandaşlara çadır, gıda ve soba dağıtımı yapıldı

Erzurum’da depremzede vatandaşlara çadır, gıda ve soba dağıtımı yapıldı

Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremden sonra evleri zarar gören vatandaşların çadır, soba ve gıda gereksinimleri karşılandı.

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde, dün saat 15.40 sıralarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, Alaca Mahallesi'nde 10, Duatepe Mahallesi'nde 11, Kındağut ve Kayabaşı mahallelerinde 2, Topçu Mahallesi'nde 20 olmak üzere toplam 45 evde ağır hasar oluştu.

Evlerine giremeyen depremzedeler için AFAD İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 65 çadır, gece saatlerinde ilçeye getirilerek depremzedelere dağıtıldı.

Jandarma, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve diğer görevliler, gece boyunca çadır kurulumunda görev aldı.

JANDARMA PERSONELİ GIDA KOLİLERİNİ TAŞIDI

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü mahallelerde evlerine giremeyenler, yaktıkları ateşin başında bekledi. AFAD tarafından depremzedelere ısınmaları için sobalar sağlandı.

Jandarma personeli, gıda kolilerini taşırken, Kızılay ekipleri de sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Bu sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte ahırlarından çıkarılan hayvanlar, çobanlar tarafından meralara götürüldü.

Bölgede halk, günlük yaşamına dönmeye çalışıyor.

Erzurum’da depremzede vatandaşlara çadır, gıda ve soba dağıtımı yapıldı VİDEO

