Erzurum’da eski hükümlü, infaz koruma memurunu öldürdü

Eski hükümlü, sokakta karşılaştığında tartıştığı infaz koruma memurunu bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, bu sabah yakayı ele verdi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesi 50'nci Yıl Caddesi'ndeki yolda infaz koruma memuru Turgay Kınalı (59) ile karşılaşan Yılmaz Ç., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Eski hükümlü ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yılmaz Ç. ile Kınalı'nın tartışması kavgaya dönüştü.

Defalarca bıçakladı

Yılmaz Ç., üzerindeki bıçağı çıkarıp, Kınalı'ya defalarca kez sapladı.

Saldırgan Yılmaz Ç. kaçarken, Kınalı da kanlar içinde yere yığıldı.

Hastanede öldü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kınalı'yı ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Turgay Kınalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah yakalandı

DHA’nın haberine göre polis ekipleri, gece boyu aradığı Yılmaz Ç.'yi, bu sabah Pasinler ilçesinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.