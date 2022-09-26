Petrol
84.67
-0.42%
Euro
17.8375
-0.03%
Dolar
18.4507
0.20%
Altın
972.88
-0.03%
Borsa
3252
-0.91%
Bitcoin
355.898
0.40%
BTXN Coin
9.28
-11.45%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Erzurum’da eski hükümlü, infaz koruma memurunu öldürdü

    Eski hükümlü, sokakta karşılaştığında tartıştığı infaz koruma memurunu bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, bu sabah yakayı ele verdi.
    • 26.09.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 12:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum’da eski hükümlü, infaz koruma memurunu öldürdü

    Erzurum’un Yakutiye ilçesi 50'nci Yıl Caddesi'ndeki yolda infaz koruma memuru Turgay Kınalı (59) ile karşılaşan Yılmaz Ç., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Eski hükümlü ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yılmaz Ç. ile Kınalı'nın tartışması kavgaya dönüştü.

    Defalarca bıçakladı

    Yılmaz Ç., üzerindeki bıçağı çıkarıp, Kınalı'ya defalarca kez sapladı.

    Saldırgan Yılmaz Ç. kaçarken, Kınalı da kanlar içinde yere yığıldı.

    Erzurum’da eski hükümlü, infaz koruma memurunu öldürdü #1

    Hastanede öldü

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kınalı'yı ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Turgay Kınalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Erzurum’da eski hükümlü, infaz koruma memurunu öldürdü #2

    Sabah yakalandı

    DHA’nın haberine göre polis ekipleri, gece boyu aradığı Yılmaz Ç.'yi, bu sabah Pasinler ilçesinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

    Erzurum’da eski hükümlü, infaz koruma memurunu öldürdü #3


    Ahmet Davutoğlu'nun en büyük mücadelesini anlattı
    Gündem

    Ahmet Davutoğlu'nun en büyük mücadelesini anlattı

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Doç. Dr. Kriton Dinçmen'in bedeni, 14 yıl sonra defnedildi
    3. Sayfa

    Doç. Dr. Kriton Dinçmen'in bedeni, 14 yıl sonra defnedildi

    Görüş Bildir