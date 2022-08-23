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    Erzurum’da evden hırsızlık yapan 3 şüpheliyi kameralar ele verdi

    Girdikleri evden 800 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 3 şüpheli, altın bozdurmak için gittikleri kuyumcu dükkanının kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilip yakalandı.
    • 23.08.2022 - 11:23
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    Erzurum’da evden hırsızlık yapan 3 şüpheliyi kameralar ele verdi

    Erzurum’un Oltu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve giren kişiler, 100 cumhuriyet altını, 4 burma bilezik, 1 çift altın küpe, 40 bin lira para ile cep telefonu ve av tüfeği çaldı.

    18 Ağustos'ta yapılan ihbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, Taşmağazalar semtindeki kuyumcu dükkanlarında altınların bozdurulma ihtimalini düşünerek çalışma yaptı.

    Esnaf, 3 kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu ve yüklü miktarda altın bozdurduğunu söyledi.

    Suç dosyaları kabarık

    Dükkanların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Alperen Ç. (17), Ömer S. (31) ve Emrah Z. (35) olduğunu belirledi.

    Polis, çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelileri, Aziziye ilçesi Ilıca semtinde yakalayıp, gözaltına aldı.

    90 bin TL’sini harcadılar

    Toplam 800 bin TL’lik ziynet eşyası ve para çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, emniyette suçlarını itiraf etti.

    90 bin TL'yi harcadıklarını ifade eden şüpheliler, sorgularında kalan paranın Oltu'da metruk bir evde olduğunu söyledi.

    Erzurum’da evden hırsızlık yapan 3 şüpheliyi kameralar ele verdi #1

    3’ü de tutuklandı

    Belirtilen eve giden ekipler, burada buldukları 710 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile parayı sahibine teslim etti.

    DHA’nın haberine göre işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Erzurum’da evden hırsızlık yapan 3 şüpheliyi kameralar ele verdi #2


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