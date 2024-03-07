Erzurum'da kara kış sürüyor: 130 kırsal mahalle yolu kapandı Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Palandöken'de de kayakçıların buz tutan yüzleri, kameraya yansıdı.

İHA

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Birçok noktada sabah saatlerinde don olayları nedeniyle kaza yaşanırken, kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetreyi buldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezinde yolları açık tutmak için çaba sarf ederken, 130 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Yüzler buz tuttu

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkili oldu. Palandöken'de kar kalınlığı 130 santimetreyi geçerken, fırtına nedeniyle gondo ve liftler çalıştırılamadı.

Ancak telesiyejler ile zirveye çıkanlar, kayak keyfinden vazgeçmedi. Kayakseverlerin buz tutan yüzleri kameraya yansırken, Palandöken Dağı'na çıkan kara yolunda buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Belediye ekipleri, araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Oğuz Ünal, "Böyle bir ortamda hızlı kayınca sakal ve bıyıklarımız buz tuttu. Ama mutluyuz. Beklediğimiz bir kar yağışı olmadı. Bu kar yağışının sezonu uzatacağını düşünüyorum." dedi.

Cumartesiye kadar yağış yok

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının saat 15.00 itibarıyla etkisini yitireceği, cumartesi gününe kadar yağış beklenmediği bildirildi. Dün gece yapılan ölçümlere göre de en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

"Aziziye eksi 0,4, Aşkale eksi 2,4, Horasan 0,6, İspir 0,2, Karayazı eksi 4,0, Karaçoban 0,0, Köprüköy eksi 0,2, Narman 0,0, Oltu 1,4, Olur 2,4, Pazaryolu 0,0, Tekman eksi 1,9, Tortum 0,3, Uzundere 1,6, Erzurum eksi 1,2, Çat eksi 1,1, Şenkaya eksi 1,5."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)