Erzurum'da PKK'nın katlettiği 33 kişi anıldı

Kurşuna dizilerek öldürülen vatandaşların acısı, geçen 28 yıla rağmen unutulmuyor.

PKK'li teröristler, 25 Ekim 1993'te vahşi sivil katliamı gerçekleştirdi.

Teröristler, Erzurum'un Çat ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yavi Mahallesi'nde yaşayan 5'i çocuk 33 insanı katletti.

Saldırıda ölenler, katliamın 28'inci yılında törenle anıldı.

TÖRENE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Şehitlikte düzenlenen törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve bölge halkı katıldı.

Yavi Şehitliği'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

"BU ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYEN BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE SORUNUMUZ VAR"

Erzurum Valisi Okay Memiş, konuşmasında, 1993'te PKK terör örgütünün hain ve kalleş bir örgüt olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, "33 suçu, günahı olmayan vatandaşımızı kahvehanede televizyon izlerken katlettiler. O katliamı yapan terörist unsurların tamamı da daha sonra devlet tarafından imha edildi. 1993 yılları, ben o zaman bir yıllık meslek mensubuydum. Çok daha böyle yoğun şiddetle geçen yıllardı. Müthiş bir emperyalist destek arkalarında, hemen hemen her yerde eylem yapma derdindelerdi. Devletimiz o günden bugüne kadar bu yüce millet etle tırnak olma özelliğini, elhamdülillah manevi değerlerimizden, inancımızdan dolayı hiç kaybetmedi.

Bizim Kürt vatandaşlarımızla hiçbir sorunumuz yok. Alevi kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok, hepsi kardeşlerimiz. Ben bu ilin valisi olarak bütün Kürt ve Alevi kardeşlerimizin emrindeyiz. Peki sorunumuz kiminle ? Bu ülkeyi bölmek, parçalamak, zayıflatmak isteyen bütün terör örgütleriyle sorunumuz var. Onlara asla müsaade etmeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz. Bütün kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Her yere hizmet götürmeye gayret edeceğiz, ediyoruz da." diye konuştu.

"JANDARMAMIZ VE POLİSİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Tunceli'de devam eden Eren-7 operasyonunda PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu hatırlatan Vali Memiş, "Burak kardeşimizi şehit verdik. Pırlanta gibi çocuğumuzu Tunceli'de çatışmada şehit verdik. Babası Süleyman Amca nasıl kanaatkar bir baba, Allah sabrını artırsın. Annesi aynı şekilde, gözlerinden nasıl yaş döküyor ama 'vatan sağ olsun' diyor. Bu millet çok büyük bir millet. Bu millete ne kadar hizmet etsek azdır. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Bütün şehit yakınlarına sabırlar diliyorum, onların emrinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Güvenliğimizi sağlayan kahraman jandarmamız ve polisimizle gurur duyuyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Kahraman ordumuzla onur duyuyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin." dedi.

Törene katılanlar, 28 yıl önce hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarının başında dua etti.





















