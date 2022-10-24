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    Erzurum'da rögar kapağını evine götüren adamın savunması

    3 metre derinliğindeki rögarın beton kapağını el arabasıyla götüren Tamer Y., kendisini yakalayan polislere kapağı lazım olduğu için aldığını söyledi.
    • 24.10.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:39
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    Erzurum'da rögar kapağını evine götüren adamın savunması

    Erzurum'un Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde bir apartmanda kaloriferci olarak çalıştığı öğrenilen 44 yaşındaki Tamer Y., hafriyat alanındaki rögar kapağının kullanılmadığını düşünerek el arabasına yükleyip götürmek istedi.

    DHA'nın haberine göre devriye gezen polis ekibi, Tamer Y.'yi görünce rögar kapağını yerine bırakmasını istedi.

    Polis memuru, Tamer Y.'yi "İnsanların canına kastediyorsun." diyerek uyardı.

    "Lazımdı götürdük, hırsız değilim"

    Tamer Y., "Amirim, hırsızlık yapanları tutmuyorsun, bir tane kapak ne ki? Hırsız mıyım ben, hırsız mıyım amirim? Çalma değil, lazımdı götürdük. Ben bunu satmayacağım, ben vatandaşım. Kalorifercilik yapıyorum, hırsızlık yapmıyorum. Hırsız değilim." diye konuştu.

    Kapak yerine konuldu

    Polis memuru, rögar kapağının götürülmesiyle ilgili Erzurum Büyükşehir Belediyesi görevlilerine bilgi verdi.

    Olay yerine gelen belediye ekiplerinin nezaretinde Tamer Y., yaklaşık 50 kilogramlık beton rögar kapağını kaldırımdaki yerine koydu.

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