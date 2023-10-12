Erzurum'da sinirlendiği kızını 24 yerinden bıçakladı! Cinsel istismarda bulundu... Kızına arkadaşlarıyla gezdiği gerekçesiyle 24 yerinden bıçaklayarak yaralayıp, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 38 yaşındaki baba, toplam 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 1 Ekim 2021'de bir cinsel istismar olayı gündeme geldi.

38 yaşındaki baba E.S.Ş., evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi kendisinden yaşça büyük erkekler ile konuştuğu iddiasıyla 24 yerinden bıçakladı.

112'yi aramayıp, kızını kanlar içerisinde alıkoyan E.S.Ş., komşuların ihbarı sonrası kaçtı.

Kıskıvrak yakalandı

D.Ş. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Horasan ilçesi kara yolunda yakalandı.

Genç kız cinsel istismarları anlattı

Tedavisi sonrası devlet koruması altına alınıp, pedagoglar eşliğinde ifade veren D.Ş., babasının kendisine birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

D.Ş., olay günü dışarıda arkadaşları ile gezdiği için babasıyla tartıştığını ve bıçaklandığını söyledi.

Son defa hakim karşısında

Tutuklu E.S.Ş. hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı.

Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 2 yıldır tutuklu bulunan E.S.Ş., yargılandığı Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, son kez hakim karşısına çıktı.

"Siz de günahıma girmeyin"

E.S.Ş., "Kızıma karşı cinsel istismar suçunu işlemedim. Sadece bıçaklama eylemini gerçekleştirdim. Siz de günahıma girmeyin. Girerseniz hakkımı size helal etmiyorum." dedi.

61 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, E.S.Ş.'yi 'kızına karşı cinsel istismar', 'müstehcenlik', 'hürriyeti kısıtlama', 'öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplamda 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)