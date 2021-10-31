Bir dernekte çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, asılı Türk bayraklarını alevlerin arasından aldı.

Dün saat 18.00 sıralarında Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Topdağı Caddesi'ndeki Kavak Mahalleliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ahşap binasında yangın çıktı.

Sağanak sonrası dernek binasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

ALEVLERE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kimsenin içinde olmadığı ahşap binaya balta ve kazma kullanarak girip alevlere müdahale etti.

Erzurum'daki yangında, önce Türk bayrağı kurtarıldı ViDEO

TÜRK BAYRAKLARI KURTARILDI

Bu sırada tek katlı binanın çatısındaki 2 Türk bayrağını gören ekipler, sepetli itfaiye aracı ile çıkıp ipleri kesti. 2 itfaiye eri, aldıkları Türk bayraklarını indirip muhafaza etti.

İçerisinde malzeme bulunan binadaki alevler söndürülürken, polis ekipleri de yangın ile ilgili soruşturma başlattı.





































