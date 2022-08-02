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- Esenyurt sokaklarındaki Nijeryalı, ortalığı birbirine kattı
Esenyurt sokaklarındaki Nijeryalı, ortalığı birbirine kattı
Sinir krizi geçirdiği iddia edilen Nijerya uyruklu T.D., çıplak ayakla sokaklarda koştuktan sonra seyir halindeki bir aracın üzerine çıkıp zarar verdi. Darbedilen T.D., gözaltına alındı.
- 02.08.2022 - 09:32
- Güncelleme : 02.08.2022 - 10:09
İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde, psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Nijerya uyruklu T.D isimli şahıs, çıplak ayakla sokaklarda bağırarak koşmaya başladı.
İHA’nın haberine göre; çevredeki vatandaşlar T.D.’yi sakinleştirmeye çalıştı. Girişimler sonuçsuz kaldı.
Ön camı patlattı, tavanı çökertti
Şahıs önce caddeye atladı, ardından seyir halindeki bir aracın üzerine çıktı. Ön camı patlatan T.D. ardından aracın tavanını çökertti.
Esenyurt sokaklarındaki Nijeryalı, ortalığı birbirine kattı VİDEO
Araçtaki vatandaşlar darbetti
Yol boyu koşan T.D’yi hasar gören araçtaki vatandaşlar yakalayarak darp etti.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, T.D.’yi gözaltına aldı.