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    Esenyurt’ta 3 milyonluk hırsızlık

    Yabancı uyruklu çifte ait evden 3 milyon liralık hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliyi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım yakalattı.
    • 21.04.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 12:44
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    Esenyurt’ta 3 milyonluk hırsızlık

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde bulunan sitedeki Bader M. ve Sara M.A.'ya ait daireden, 200 bin dolar ve 150 bin lira nakit para çalındı.

    Eve geldiklerinde yaşanan hırsızlığı fark eden çift, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Polisler, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Tanıdıkları çıktı

    Görüntülerde apartmana giriş-çıkış yaptığı belirlenen bir kişi, şüphe çekti.

    Kayıtları izleyen ev sahibi çift ise şüpheli Abdullah A.'yı tanıdıklarını ve sosyal medyadan da takip ettiklerini söyledi.

    Esenyurt’ta 3 milyonluk hırsızlık VİDEO

    Yüzünü kapatacak şekilde oturuyordu

    Ev sahiplerinin cep telefonundan Abdullah A.'nın sosyal medya hesabını kontrol eden polisler, şüphelinin bir kafede yüzünü kapatacak şekilde oturduğunu gördü.

    Kafenin yerini tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese gitti.

    Kafede oturmaya devam eden Abdullah A., polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya başladı.

    Esenyurt’ta 3 milyonluk hırsızlık #1

    Paralar bulunamadı

    Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı.

    Abdullah A.'nın evinde yapılan aramalarda ise çalınan paralar bulunamadı.

    Esenyurt’ta 3 milyonluk hırsızlık #2

    ‘Suriye’ye gönderdim’

    Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Abdullah A.'ya, polis merkezinde güvenlik kamerası kayıtları izletildi.

    Şüpheli ifadesinde, çaldığı paraları Suriye'ye göndermek üzere bir kişiye teslim ettiğini ve paraları verdiği kişinin şu anda nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

    DHA’daki habere göre emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Esenyurt’ta 3 milyonluk hırsızlık #3

    Esenyurt’ta 3 milyonluk hırsızlık #4

    Esenyurt’ta 3 milyonluk hırsızlık #5


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