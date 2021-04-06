Esenyurt'ta aileler arasında silahlı kavga

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, bir kadın ise baygınlık geçirdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi’nde, iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

1 YARALI

Kavgada bir kişi silahla yaralandı. Yaralanan kişi yakınları tarafından arabayla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine Özel Harekat Polisi de dahil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri tarafından kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga anı ve bu sırada yakınlarının kavga ettiğini gören bir kadının bayılma anı da yer aldı.

Esenyurt'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavga