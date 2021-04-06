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    Esenyurt'ta aileler arasında silahlı kavga

    Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, bir kadın ise baygınlık geçirdi.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 10:20
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    Esenyurt'ta aileler arasında silahlı kavga

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi’nde, iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

    1 YARALI

    Kavgada bir kişi silahla yaralandı. Yaralanan kişi yakınları tarafından arabayla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

    Kısa sürede olay yerine Özel Harekat Polisi de dahil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri tarafından kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

    Esenyurt ta aileler arasında silahlı kavga #1

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga anı ve bu sırada yakınlarının kavga ettiğini gören bir kadının bayılma anı da yer aldı.

    Esenyurt'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavga

    Esenyurt ta aileler arasında silahlı kavga #2

    Esenyurt ta aileler arasında silahlı kavga #3

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