Esenyurt'ta müşteri seçen taksiciler kamerada

Son günlerde artan taksi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Aynı ilçede iki farklı yolcuyu çeşitli bahanelerle araca almayan taksiciler kameralara yakalandı.

Taksiciler tarafından mağdur edilen yolcuların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

İstanbul Esenyurt'ta aynı gün içerisinde yaşanan iki olay vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

AVM'ye gitmek için taksiye binmeyi tercih eden üniversite öğrencisi, yakın mesafe bahanesi ile araçtan indirilmek istendi.

TACİZDE BULUNDU

Duruma sinirlenen ve inmek istemeyen genç çocuğun çektiği videoda, sürücünün sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu görüldü.

Bir diğer olayda ise yolcunun gitmek istediği bölgeyi beğenmeyerek mesaisinin bittiğini belirten taksici, yolcuyu almak istemedi.

O anları kaydeden vatandaş, şoföre sinirlenerek bağırmaya başladı.

Esenyurt'ta aynı gün içerisinde iki taksici terörü yaşandı ViDEO

"ZORLA ELİMDEN TELEFONU ALDI"

Taksicinin saldırısına uğrayan yolcu Burak Can L., “Ben evimden çıkarak bir taksiye bindim. Bir arkadaşımı alıp Beylikdüzü’de bulunan bir AVM’ye gitmek istiyordum. İlk önce taksici beni arabaya davet etti ve yolda nereye gideceğimi sordu. Gideceğim mesafeyi beğenmeyince ise bana çok trafik olduğunu ve oraya uğramayacağını söyledi. Ben de ‘neden gidemeyeceksin ki her yerde trafik var, ben bindim artık gitmeni istiyorum’ dedim.

Bu sözlerime sinirlenen taksici ben istediğim yolcuyu alırım, istemediğimi almam diyerek bana bağırmaya başladı. Bir süre beni küfürler ile sözlü taciz edince ben de duruma tepki göstermek için telefonum ile video çekmeye başladım. Videoya çektiğimi görünce sustu ve arabadan indi. Video çektiğim için bana bir şey yapabileceği aklıma gelmezdi fakat bir süre sonra arabanın kapısını açarak zorla elimden telefonumu aldı. Daha sonra beni taksiden indirmedi, zorla beni içeride tuttu" dedi.

"PEŞİMDEN GELDİ TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ"

Yaşadığı olayın ardından yetkililere seslenen genç çocuk "Gitmem gerektiğini söyledim ama söylediklerime aldırmadı. İçeride bulunduğum süreçte bana bağırıyordu. Beni, ‘O videoyu sileceksin, benimle uğraşma seninle çok kötü uğraşırım’ diyerek o süreçte tehdit ediyordu. Sonra çevredeki vatandaşlar bana yardıma geldi ve diğer kapıdan inerek bir bakkala girdim. Peşimden geldi ve orada da tehditlerine devam etti. Ben de artık dayanamayarak polisi aradım ve biraz panikleyerek taksiye binip gitti. Taksicilerin bu şekilde vatandaşlara sorun oluşturması artık çok kötü bir hal aldı. Yetkililerin duruma bir an önce müdahale etmesini istiyorum” diyerek yaşadıklarını anlattı.