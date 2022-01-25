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Esenyurt'ta buzlu yolda kayan araç apartman bahçesine uçtu

Esenyurt'ta buzlu yolda kayan araç apartman bahçesine uçtu

Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bir apartmanın bahçesine düştü. Araca sıkışan sürücü ise apartman sakinleri tarafından kurtarıldı.