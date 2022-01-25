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- Esenyurt'ta buzlu yolda kayan araç apartman bahçesine uçtu
Esenyurt'ta buzlu yolda kayan araç apartman bahçesine uçtu
Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bir apartmanın bahçesine düştü. Araca sıkışan sürücü ise apartman sakinleri tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 25.01.2022 - 10:35
- Güncelleme : 25.01.2022 - 11:15
Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilçeden kaza haberleri gelmeye başladı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen kazada, yolların kayganlaşması nedeniyle bir kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
KAYAN ARAÇ APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ
Kaygan yolda hızını alamayan kamyonet, apartmanın bahçesine düştü.
SÜRÜCÜ KURTARILDI
Ardından araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Esenyurt'ta buzlu yolda kayan araç apartman bahçesine uçtu VİDEO