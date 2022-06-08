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    Esenyurt’ta ekspertizde ‘kaporta boyası’ kavgası kamerada

    Ekspertize götürdüğü aracının kaportasında boya olduğunun görünce öfkelenen araç sahibi ile çalışan arasında çıkan kavgada, tekme ve yumruklar konuştu. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.
    • 08.06.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 10:57
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    Esenyurt’ta ekspertizde ‘kaporta boyası’ kavgası kamerada

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, geçtiğimiz günlerde aracını ekspertize götüren şahıs, döndüğünde kaportada boya olduğunu görünce galeriyi birbirine kattı.

    Çalışanlar ile öfkeli vatandaş arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

    Çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı

    İHA’nın haberine göre; çevredekiler, tarafları ayırmak için araya girmeye çalıştı.

    Tarafların birbirlerine yumruk ve tekmeler ile saldırdıkları anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Esenyurt’ta ekspertizde ‘kaporta boyası’ kavgası kamerada ViDEO

    Esenyurt’ta ekspertizde ‘kaporta boyası’ kavgası kamerada #1

    Esenyurt’ta ekspertizde ‘kaporta boyası’ kavgası kamerada #2


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