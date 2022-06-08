Ekspertize götürdüğü aracının kaportasında boya olduğunun görünce öfkelenen araç sahibi ile çalışan arasında çıkan kavgada, tekme ve yumruklar konuştu. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, geçtiğimiz günlerde aracını ekspertize götüren şahıs, döndüğünde kaportada boya olduğunu görünce galeriyi birbirine kattı.

Çalışanlar ile öfkeli vatandaş arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı

İHA’nın haberine göre; çevredekiler, tarafları ayırmak için araya girmeye çalıştı.

Tarafların birbirlerine yumruk ve tekmeler ile saldırdıkları anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt’ta ekspertizde ‘kaporta boyası’ kavgası kamerada ViDEO