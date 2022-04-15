Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
588.649
-2.74%
BTXN Coin
30.42
-4.21%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Esenyurt'ta girdiği apartmandan ayakkabı çaldı

    Bir apartmana sırt çantasıyla gelen hırsız, evin kapısında duran 1 çift ayakkabıyı alarak uzaklaşırken görüntülendi.
    • 15.04.2022 - 09:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta girdiği apartmandan ayakkabı çaldı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi 1811. Sokak'taki apartmanda bir hırsızlık yaşandı.

    Binaya sırt çantası ve yüzünde cerrahi maskeyle giren şüpheli, katları tek tek dolaşarak, birçok ayakkabının olduğu dairenin önünde durdu.

    Kapının önündeki 1 çift ayakkabıyı çaldı

    Ayakkabıları inceleyen şüpheli, daha sonra bir çift ayakkabıyı alarak hızla uzaklaştı.

    Hırsızın kamera görüntüleri ortaya çıktı

    Dairede oturanlardan biri ayakkabısını kapının önünde bulmayınca güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

    Görüntülerde şüphelinin apartmana girdiğini ve ayakkabıyı çaldığını görünce polise haber verdi.

    Esenyurt ta girdiği apartmandan ayakkabı çaldı #1

    Esenyurt ta girdiği apartmandan ayakkabı çaldı #2

    Esenyurt ta girdiği apartmandan ayakkabı çaldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Eskişehir'de eşini ve kızını bıçaklayan Afgan şahsın 22 yıl hapsi istendi
    3. Sayfa

    Eskişehir'de eşini ve kızını bıçaklayan Afgan şahsın 22 yıl hapsi istendi

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Muğla ve İzmir, kiralık villa fiyatlarında yarışıyor
    Gündem

    Muğla ve İzmir, kiralık villa fiyatlarında yarışıyor

    Görüş Bildir