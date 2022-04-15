Esenyurt'ta girdiği apartmandan ayakkabı çaldı

Bir apartmana sırt çantasıyla gelen hırsız, evin kapısında duran 1 çift ayakkabıyı alarak uzaklaşırken görüntülendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi 1811. Sokak'taki apartmanda bir hırsızlık yaşandı.

Binaya sırt çantası ve yüzünde cerrahi maskeyle giren şüpheli, katları tek tek dolaşarak, birçok ayakkabının olduğu dairenin önünde durdu.

Kapının önündeki 1 çift ayakkabıyı çaldı

Ayakkabıları inceleyen şüpheli, daha sonra bir çift ayakkabıyı alarak hızla uzaklaştı.

Hırsızın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Dairede oturanlardan biri ayakkabısını kapının önünde bulmayınca güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Görüntülerde şüphelinin apartmana girdiğini ve ayakkabıyı çaldığını görünce polise haber verdi.