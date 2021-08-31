Yokuş aşağı indiği esnada freni patlayan hafriyat kamyonunun kazaya sebep olduğu o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi Gazi Caddesi’nde freni boşalan hafriyat kamyonu, yokuş aşağı kayarak ortalığı birbirine kattı.

PARK HALİNDE DURAN 5 ARACA ÇARPTI

Kamyon önce önündeki bir servis aracına çarpıp sürüklemeye başladı. Daha sonra da park halindeki 1 hafif ticari araca, 1 kamyonete ve 2 otomobile çarptı.

Sürücü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta hafriyat kamyonu park halindeki 5 araca çarptı