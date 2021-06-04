Esenyurt’ta hırsızlar, iz bırakmamak için etrafa gazlı içecek döktü

Duvarı delerek girdikleri marketi soyan şahıslar, arkalarında iz bırakmamak için etrafa litrelerce gazlı içecek döktü.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki iki kuyumcu dükkanının duvarlarını delerek giren hırsızlar, toplam 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 30 bin lira para çalarak kayıplara karıştı.

Dükkan sahipleri, iş yerlerine gelince durumdan haberdar oldu.

Polis ekiplerine haber verilmesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

KAMERAYA YANSIDI

Esenyurt’ta bulunan bir markette yine aynı yöntem ile hırsızlık yapıldı.

Duvarı delen hırsızlar, marketteki malları hızlıca almaya başladı.

Sigaraları çalan hırsızlardan biri, ardında iz bırakmamak için litrelerce gazlı içeceği etrafa döktü.

60 bin lira değerinde paket sigara çalan şahısların o görüntüleri, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

2 KİŞİ METRİS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan kimlik tespitinin ardından Abdurrahman E., Medeni Ç., Muhsin Ö. isimli şahıslar, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman E. ve Medeni Ç. tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.