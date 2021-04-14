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    Esenyurt'ta husumetliler arasında kavga: 4 yaralı

    Yol ortasında karşılaşan husumetli iki grup, birbirlerine sopa ve kaldırım taşlarıyla saldırarak ortalığı savaş alanına çevirdi.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 13:10
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    Esenyurt'ta husumetliler arasında kavga: 4 yaralı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde, aralarında ticari anlaşmazlık bulunan iki grup, mahallenin en işlek caddesinde karşı karşıya geldi.

    Araçtan inip yolu kapatan grup, diğer gruba laf atınca ortalık karıştı.

    SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

    Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, bazı kişiler ise sopa ve kaldırım taşlarıyla birbirine saldırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, 1 kişinin de ayağı kırıldı.

    Kavga anı ise vatandaşların cep telefonu ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta husumetliler arasında kavga: 4 yaralı VİDEO

    Esenyurt ta husumetliler arasında kavga: 4 yaralı #1

    Esenyurt ta husumetliler arasında kavga: 4 yaralı #2

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