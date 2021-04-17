Esenyurt'ta kadını takip eden şahsa mahalleliden dayak

Esenyurt'ta kadını takip eden şahsa mahalleliden dayak

1 ay boyunca bir kadını takip edip sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından darbedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 1 ay boyunca ablasını taciz eden şahsı sokakta gören kız kardeş, durumu mahalleliye anlattı.

Mahalle sakinleri tacizci olduğu iddia edilen şahsı yakaladı. Darbedilmeye başlayan şahsın üzerine giden taciz edilen kadının kardeşi, şahsa tokat attı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler mahalle sakinlerini sakinleştirdi. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Şüpheli şahıs ve kadınlar polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin darbedilme anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta kadını takip eden şahsa mahalleliden dayak VİDEO

