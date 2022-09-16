Petrol
90.78
-0.09%
Euro
18.2374
-0.15%
Dolar
18.2768
0.06%
Altın
974.92
-0.31%
Borsa
3357
0.00%
Bitcoin
365.175
-1.96%
BTXN Coin
7.36
11.51%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz anı kamerada

    8 yaşındaki bir kız çocuğuyla birlikte bisiklete binerek taciz eden sapık, polis ekipleri tarafından yakalandı. Taciz anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 16.09.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz anı kamerada

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bisiklet süren 8 yaşındaki E.H.K.'nın yanına, 38 yaşındaki H.M.D. aldı şüpheli geldi.

    Bisiklete binen şüpheli, çocuğu da ön tarafa binmesi için ikna etti.

    Tacizciyi çevredekiler durdurdu

    Şüphelinin bisiklet üzerinde kız çocuğunu taciz ettiğini fark edenler, duruma müdahale etti.

    Şüpheliyi bisikletten kaldıran çevredekiler, polise ihbarda bulundu.

    O anlar kamerada

    Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi karakola götürdü.

    12 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde yaşanan taciz anları ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M.D., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz anı kamerada ViDEO

    Esenyurt ta kız çocuğuna taciz anı kamerada #1

    Esenyurt ta kız çocuğuna taciz anı kamerada #2


    Milli Takım'ın 100'üncü yıl formaları tanıtıldı
    Milli Takımlar

    Milli Takım'ın 100'üncü yıl formaları tanıtıldı

    Samsun'dan Avustralya'ya Uzanan Yol: Felek Beni Okyanustan Aşırdı
    Kitap

    Samsun'dan Avustralya'ya Uzanan Yol: Felek Beni Okyanustan Aşırdı

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir