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- Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz anı kamerada
Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz anı kamerada
8 yaşındaki bir kız çocuğuyla birlikte bisiklete binerek taciz eden sapık, polis ekipleri tarafından yakalandı. Taciz anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
- 16.09.2022 - 11:21
- Güncelleme : 16.09.2022 - 11:51
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bisiklet süren 8 yaşındaki E.H.K.'nın yanına, 38 yaşındaki H.M.D. aldı şüpheli geldi.
Bisiklete binen şüpheli, çocuğu da ön tarafa binmesi için ikna etti.
Tacizciyi çevredekiler durdurdu
Şüphelinin bisiklet üzerinde kız çocuğunu taciz ettiğini fark edenler, duruma müdahale etti.
Şüpheliyi bisikletten kaldıran çevredekiler, polise ihbarda bulundu.
O anlar kamerada
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi karakola götürdü.
12 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde yaşanan taciz anları ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Tutuklandı
DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M.D., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz anı kamerada ViDEO