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Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz anı kamerada

Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz anı kamerada

8 yaşındaki bir kız çocuğuyla birlikte bisiklete binerek taciz eden sapık, polis ekipleri tarafından yakalandı. Taciz anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.