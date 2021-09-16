- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta müşteri taklidi yapan hırsız, cep telefonu çaldı
Esenyurt'ta müşteri taklidi yapan hırsız, cep telefonu çaldı
Müşteri gibi girdiği giyim mağazasında kıyafet baktıktan sonra tezgahtan cep telefonu çalan hırsızın o anları, kameraya yansıdı.
- DHA
- 16.09.2021 - 11:11
- Güncelleme : 16.09.2021 - 11:59
11 Eylül Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan giyim mağazasına giren yabancı uyruklu kişi, kıyafet bakmaya başladı.
O sırada kasiyerin yerinde olmamasını fırsat bilen şüpheli, tezgahtaki cep telefonunu alıp dükkandan çıktı.
ÇALIŞAN, TELEFONU KASADA GÖREMEDİ
Kasada telefonunu göremeyen çalışan, mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Görüntülerde hırsızlığın ortaya çıkması üzerine mağaza çalışanı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta müşteri taklidi yapan hırsız, cep telefonu çaldı VİDEO