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    Esenyurt'ta müşteri taklidi yapan hırsız, cep telefonu çaldı

    Müşteri gibi girdiği giyim mağazasında kıyafet baktıktan sonra tezgahtan cep telefonu çalan hırsızın o anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 16.09.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 11:59
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    Esenyurt'ta müşteri taklidi yapan hırsız, cep telefonu çaldı

    11 Eylül Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan giyim mağazasına giren yabancı uyruklu kişi, kıyafet bakmaya başladı.

    O sırada kasiyerin yerinde olmamasını fırsat bilen şüpheli, tezgahtaki cep telefonunu alıp dükkandan çıktı.

    ÇALIŞAN, TELEFONU KASADA GÖREMEDİ

    Kasada telefonunu göremeyen çalışan, mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Görüntülerde hırsızlığın ortaya çıkması üzerine mağaza çalışanı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta müşteri taklidi yapan hırsız, cep telefonu çaldı VİDEO

    Esenyurt ta müşteri taklidi yapan hırsız, cep telefonu çaldı #1

    Esenyurt ta müşteri taklidi yapan hırsız, cep telefonu çaldı #2

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