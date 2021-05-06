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    Esenyurt'ta rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı

    İstanbul Esenyurt'ta 8 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairede pencereye çıkarak rehin alındığını söyleyen kişi, polisin operasyonuyla kurtarılırken, şahsı rehin alan 3 kişi de gözaltına alındı
    • DHA
    • 06.05.2021 - 06:38
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 07:09
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    Esenyurt'ta rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı

    Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede, Mevlüt U. isimli kişi ile dairede bulunan diğer kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı

    Darp edildiği ileri sürülen Mevlüt U., bir süre sonra pencereye çıkarak rehin alındığı söyleyip, yardım istedi. İmdat seslerini duyan çevredeki kişiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Esenyurt'ta rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı-Video

    Esenyurt ta rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı #1

    ÖZEL HAREKAT ÇAĞRILDI

    İhbar üzerine, olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, evde bulunan kişilere dairenin kapısını açmaları yönünde uyarıda bulunsa da kapı açılmadı. Bunun üzerine, olay yerine özel harekât polisleri çağrıldı.

    Esenyurt ta rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı #2

    3 KİŞİ GÖZALTINDA

    Eve operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel harekat ekipleri, kapıyı kırarak eve girdi. Polis, evde bulunan Cemal A., Cengiz Han A. ve Yeşim K. isimli kişileri gözaltına aldı. Kilitli bir odada bulunan Mevlüt U. ise polis tarafından kurtarıldı. Ekipler ayrıca, evde detaylı aramalar yaptı. Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Esenyurt ta rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı #3

    Esenyurt ta rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı #4

    Esenyurt ta rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı #5

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