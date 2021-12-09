Restorana giren hırsız, değeri yaklaşık 6 bin TL olan laptopu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Aynı şahsın, dakikalar önce de hırsızlık için başka bir dükkana girdiği öğrenilirdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde bulunan bir restoranda müşteri gibi restorana giren şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra masanın üstündeki laptopu gözüne kestirdi.

6 BİN LİRALIK LAPTOPU ÇALDI

Saniyeler içerisinde değeri yaklaşık 6 bin TL olan laptopu çalan hırsız, olaydan sonra kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta saniyeler içinde laptop hırsızlığı

YAN DÜKKANA DA GİRMİŞ

Yaşanan olay öncesinde şahsın, yan taraftaki dükkana da girerek hırsızlık yapmaya çalıştığı öğrenildi.

Restoranda gerçekleşen o hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

"HIRSIZ HİÇ İZ BIRAKMAMIŞ"

Laptopun çalınma anlarını anlatan Sude Şahin, "Biz sabah 08.30’da dükkanı açıyoruz. Açılış yapan arkadaş arka tarafta işlerini hallediyormuş. O sırada bir şahıs ilk önce yan taraftaki dükkana girmiş ve etrafı kurcalamış. Çalacak bir şey bulamayınca oradan çıkarak bizim dükkana gelmiş. Şahıs, hiçbir yere dokunmadan, iz bırakmadan tezgahı kurcalamış ve köşede duran laptopu çalmış. Olay yeri inceleme ekipleri de hırsızdan hiçbir iz bulamadı. Yani çok profesyonel çıktı hırsız.

"İŞ YERİNE AİT BİLGİLER VARDI"

Yoğun bir restoran olduğumuz için ilk etapta hırsızlığı fark edemedik. Akşam baktığımızda ise laptop yerinde yoktu. Hemen kameralara baktık ve çalındığını fark ettik. Daha sonra polislere haber verdik. Hırsızın en kısa sürede bulunmasını istiyoruz çünkü bilgisayarda iş yerine ait bilgiler vardı." dedi.