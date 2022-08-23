Sevgilisi tarafından parasının çalındığı ve darbedildiği iddia edilen kadın, sokakta sinir krizi geçirerek araçlara saldırdı. Önlerini kestiği araçların sileceklerini kıran kadın zor anlar yaşattı.

İstanbul Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden kadın, sinir krizi geçirince Yeşilkent Mahallesi karıştı.

İddiaya göre sevgilisi tarafından parası çalınıp darbedilen öfkeli kadın, yoldan geçen araçların önünü keserek tekme atıp, silecekleri kırmaya çalıştı.

O anlara müdahale etmek isteyen vatandaşlara aldırmayan kadın, öfke saçmaya devam etti.

Komşuları sakinleştirdi

Uzun bir süre etrafa saldıran ve bağıran kadın, yaşadığı sitedeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Saldırısının ardından kendini bitkilerin arasına attı

İHA'nın haberine göre, bir süre sonra kendisini süs bitkilerinin arasına bırakarak uzanan kadın, çevre sakinlerine zor anlar yaşattı.

Esenyurt'ta sevgilisine öfkelendi, hıncını vatandaştan çıkardı ViDEO