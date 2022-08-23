Petrol
97.28
0.83%
Euro
18.0111
0.18%
Dolar
18.1252
0.33%
Altın
1.013
0.60%
Borsa
3102
0.00%
Bitcoin
391.095
1.72%
BTXN Coin
5.50
-0.36%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Esenyurt'ta sevgilisine öfkelendi, hıncını vatandaştan çıkardı

    Sevgilisi tarafından parasının çalındığı ve darbedildiği iddia edilen kadın, sokakta sinir krizi geçirerek araçlara saldırdı. Önlerini kestiği araçların sileceklerini kıran kadın zor anlar yaşattı.
    • 23.08.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta sevgilisine öfkelendi, hıncını vatandaştan çıkardı

    İstanbul Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden kadın, sinir krizi geçirince Yeşilkent Mahallesi karıştı.

    İddiaya göre sevgilisi tarafından parası çalınıp darbedilen öfkeli kadın, yoldan geçen araçların önünü keserek tekme atıp, silecekleri kırmaya çalıştı.

    O anlara müdahale etmek isteyen vatandaşlara aldırmayan kadın, öfke saçmaya devam etti.

    Komşuları sakinleştirdi

    Uzun bir süre etrafa saldıran ve bağıran kadın, yaşadığı sitedeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

    Saldırısının ardından kendini bitkilerin arasına attı

    İHA'nın haberine göre, bir süre sonra kendisini süs bitkilerinin arasına bırakarak uzanan kadın, çevre sakinlerine zor anlar yaşattı.

    Esenyurt'ta sevgilisine öfkelendi, hıncını vatandaştan çıkardı ViDEO

    Esenyurt ta sevgilisine öfkelendi, hıncını vatandaştan çıkardı #1

    Esenyurt ta sevgilisine öfkelendi, hıncını vatandaştan çıkardı #2


    İlginizi Çekebilir

    KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir?
    Eğitim

    KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir?

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Aksaray'da düğün alışverişinden dönen çifti kaza ayırdı
    3. Sayfa

    Aksaray'da düğün alışverişinden dönen çifti kaza ayırdı

    Görüş Bildir