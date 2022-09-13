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Esenyurt’ta taciz iddiası: 10 kişiden dayak yedi

Esenyurt’ta taciz iddiası: 10 kişiden dayak yedi

Kadına mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kadının eşi ve akrabaları tarafından darbedildi. Darp anı, gruptaki bir kişi tarafından görüntülendi.