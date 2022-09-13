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    Esenyurt’ta taciz iddiası: 10 kişiden dayak yedi

    Kadına mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kadının eşi ve akrabaları tarafından darbedildi. Darp anı, gruptaki bir kişi tarafından görüntülendi.
    • 13.09.2022 - 10:33
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    Esenyurt’ta taciz iddiası: 10 kişiden dayak yedi

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan ve eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiğini duyan koca, durumu akrabalarına anlattı.

    Koca ile akrabaları, hemen bir plan yaptı.

    Taciz şüphelisini tuzağa düşürmek isteyen kişiler, 19 Mayıs Bulvarı'ndaki bulunan kafede buluşma ayarladı.

    10 kişi daldı

    Kafeye erken giden kadının kocası ve akrabaları, kısa bir süre sonra gelen kişiyi yakalayarak, darbetmeye başladı.

    Yaklaşık 10 kişilik grup, tekme, yumruk ve demir sopalarla taciz şüphelisini feci şekilde dövdü.

    Bir kişi ise, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

    “Bu namus meselesi, kimse karışmasın”

    Görüntüleyen kişinin “Bu namus meselesi. Kimse karışmasın” dediği duyuldu.

    Çevredekiler olan biteni korku dolu gözlerle izledi.

    DHA’nın haberine göre feci şekilde dayak kişi, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.

    Esenyurt’ta taciz iddiası: 10 kişiden dayak yedi #1

    Esenyurt’ta taciz iddiası: 10 kişiden dayak yedi #2

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