İstanbul’da sık sık yaşanan taksi şoförü-müşteri kavgalarına bir yenisi de Esenyurt’ta eklendi.

Dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Örnek Mahallesi’ndeki bir caddede iddiaya göre turist ile taksi şoförü arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, turist taksiden inip çığlık çığlığa kaçmaya başladı.

İHA’nın haberine göre; taksi şoförü ve bir meslektaşı, kaçan turisti kovalamaya başladı.

Esenyurt’ta, taksi şoförü yolcuyu tekme tokat dövdü VİDEO



2 şoför, yakaladıkları yabancı yolcuyu tekme tokat sokak ortasında darbetti.

Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son bulurken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt’ta yolcu ile taksi şoförünün ücret kavgası

Yabancı uyruklu müşteri ile taksi şoförü arasında ücret nedeniyle çıkan kavgada ortalık karıştı. 2 taksi şoförü, kaçan yolcuyu yakalayıp tekme tokat dövdü.

İstanbul’da sık sık yaşanan taksi şoförü-müşteri kavgalarına bir yenisi de Esenyurt’ta eklendi.

Dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Örnek Mahallesi’ndeki bir caddede iddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs ile taksi şoförü arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı.

Taksiden indi, çığlık çığlığa kaçtı

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmadan, yolcu taksiden inip çığlık çığlığa kaçmaya başladı.

İHA’nın haberine göre; taksi şoförü ve bir meslektaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı.

Yolcu, tekme tokat darbedildi

2 şoför, yakaladıkları yolcuyu tekme tokat sokak ortasında darbetti.

Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son bulurken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt’ta yolcu ile taksi şoförünün ücret kavgası Yabancı uyruklu müşteri ile taksi şoförü arasında ücret nedeniyle çıkan kavgada ortalık karıştı. 2 taksi şoförü, kaçan yolcuyu yakalayıp tekme tokat dövdü. İstanbul’da sık sık yaşanan taksi şoförü-müşteri kavgalarına bir yenisi de Esenyurt’ta eklendi. Dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Örnek Mahallesi’ndeki bir caddede iddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs ile taksi şoförü arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Taksiden indi, çığlık çığlığa kaçtı Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmadan, yolcu taksiden inip çığlık çığlığa kaçmaya başladı. İHA’nın haberine göre; taksi şoförü ve bir meslektaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı. Yolcu, tekme tokat darbedildi 2 şoför, yakaladıkları yolcuyu tekme tokat sokak ortasında darbetti. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son bulurken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.