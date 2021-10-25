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    Esenyurt'ta tekel bayi işletmecisi ile tartıştı, kardeşini öldürdü

    Tekel bayisini işleten kişi tarafından darbedilen saldırgan, kavga ettiği iş yeri sahibinin kardeşini öldürdü. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 11:26
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    Esenyurt'ta tekel bayi işletmecisi ile tartıştı, kardeşini öldürdü

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin içinde bulunan tekel bayine gelen Hüseyin Yaşatan, henüz bilinmeyen bir nedenle Ramazan Özekinci ile tartışmaya başladı.

    Tartışma kavgaya dönüştü.

    Yaşatan, iş yeri sahibi tarafından darbedildikten sonra olay yerinden ayrıldı. Tabanca ile tekrar tekel bayine dönen Yaşatan, iş yerinde Ramazan Özekinci'yi bulamayınca beklemeye başladı.

    AĞABEYİNİ BULAMADI, KARDEŞİNİ VURDU

    Bu sırada bir apartman dairesine paket servis götüren tekel bayi sahibinin kardeşi Ferdi Özekinci'yi (28) gören saldırgan, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı.

    Silahtan çıkan mermiler, Özekinci'nin göğsüne isabet etti.

    Esenyurt ta tekel bayi işletmecisi ile tartıştı, kardeşini öldürdü #1

    HASTANEDE CAN VERDİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, yapılan ilk müdahalenin ardından Özekinci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Silahlı saldırgan Yaşatan da, olayın ardından hastaneye gitti.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, hastanede yapılan müdahalenin ardından saldırganı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

    Yaşatan'ın polis merkezinde işlemleri devam ediyor.

    Esenyurt ta tekel bayi işletmecisi ile tartıştı, kardeşini öldürdü #2(Öldürülen Ferdi Özekinci)

    Esenyurt ta tekel bayi işletmecisi ile tartıştı, kardeşini öldürdü #3

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