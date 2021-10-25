Esenyurt'ta tekel bayi işletmecisi ile tartıştı, kardeşini öldürdü

Tekel bayisini işleten kişi tarafından darbedilen saldırgan, kavga ettiği iş yeri sahibinin kardeşini öldürdü. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin içinde bulunan tekel bayine gelen Hüseyin Yaşatan, henüz bilinmeyen bir nedenle Ramazan Özekinci ile tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşatan, iş yeri sahibi tarafından darbedildikten sonra olay yerinden ayrıldı. Tabanca ile tekrar tekel bayine dönen Yaşatan, iş yerinde Ramazan Özekinci'yi bulamayınca beklemeye başladı.

AĞABEYİNİ BULAMADI, KARDEŞİNİ VURDU

Bu sırada bir apartman dairesine paket servis götüren tekel bayi sahibinin kardeşi Ferdi Özekinci'yi (28) gören saldırgan, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı.

Silahtan çıkan mermiler, Özekinci'nin göğsüne isabet etti.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, yapılan ilk müdahalenin ardından Özekinci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırgan Yaşatan da, olayın ardından hastaneye gitti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, hastanede yapılan müdahalenin ardından saldırganı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Yaşatan'ın polis merkezinde işlemleri devam ediyor.

(Öldürülen Ferdi Özekinci)