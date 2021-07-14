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    Esenyurt’ta yabancı uyruklu kadın kocasını bıçakladı

    Aldattığını düşünen yabancı uyruklu bir kadın, kocasını sırtından bıçakladı. Yaşanan tartışma sonrasında sırtından bıçaklanan adam, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 11:05
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    Esenyurt’ta yabancı uyruklu kadın kocasını bıçakladı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde aldatıldığını düşünen yabancı uyruklu bir kadın, eşiyle tartışmaya başladı.

    İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada sinir krizi geçiren kadın, arkası dönük halde bulunan kocasını sırtından bıçakladı.

    Yaşanan kavganın seslerini duyan çevre sakinleri, olayı polis ekiplerine haber verdi.

    YARALI KOCA KURTARILAMADI

    Olay yerine gelen polisler, yerde bıçaklanmış halde bulunan adamı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kadın ise polisler tarafından gözaltına alındı.

    Esenyurt’ta yabancı uyruklu kadın kocasını bıçakladı VİDEO

    “ADAMI MEZARA, KADINI KARAKOLA GÖTÜRMÜŞLER”

    Bir çevre sakini ise olayı “Öğrendiğime göre eşler arasında aldatmadan ötürü tartışma yaşanmış ve sinirlenen kadın, kocasını sırtından bıçaklamış. Daha sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri de gelmiş. Adamı mezara kadını ise karakola götürmüşler.” diyerek anlattı.

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