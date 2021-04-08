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    Eskişehir'de 12 evden hırsızlık yapan 5 kadına gözaltı

    Apartman ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan hırsızlardan biri, polisten kaçmak isterken balkondan düşüp belini kırdı.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 15:26
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    Eskişehir'de 12 evden hırsızlık yapan 5 kadına gözaltı

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki evden 250 bin liralık ziynet eşyasının çalınması üzerine soruşturma başlattı.

    Polis ekipleri, apartman ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

    ŞÜPHELİLERE GÖZALTI

    Bunun üzerine şüphelilerin Seher C., Meriban C., Cankız U., Funda U. ile Arzum C. olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelilerinden 4’ü, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evlerine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

    Eskişehir de 12 evden hırsızlık yapan 5 kadına gözaltı #1

    BALKONDAN KAÇMAK İSTEDİ BELİNİ KIRDI

    Funda U. ise polis ekiplerinden kaçmak istediği sırada 2’nci kattaki evin balkonundan atladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Funda U., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Funda U.’nun belinin kırıldığı tespit edildi.

    Eskişehir de 12 evden hırsızlık yapan 5 kadına gözaltı #2

    5 KADIN HIRSIZ TUTUKLANDI

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde 12 farklı hırsızlık dosyasından ifadeleri alınan Seher C., Meriban C., Cankız U. ve Arzum C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesi hastanede alınan Funda U. hakkında da mahkemece tutuklama kararı verildi.

    Eskişehir de 12 evden hırsızlık yapan 5 kadına gözaltı #3

    BİNAYA GİRİŞ ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA

    Öte yandan kamera kayıtlarında, şüphelilerin girdikleri apartmanlarda yüzlerini gizledikleri, engelli gibi yürüdükleri, binadan çıkarken de normal yürüyüşe geçtikleri görüldü.

    Eskişehir'de evden hırsızlık yapan 5 kadından 1'i balkondan atladı

    Eskişehir de 12 evden hırsızlık yapan 5 kadına gözaltı #4

    Eskişehir de 12 evden hırsızlık yapan 5 kadına gözaltı #5

    Eskişehir de 12 evden hırsızlık yapan 5 kadına gözaltı #6

    Eskişehir de 12 evden hırsızlık yapan 5 kadına gözaltı #7

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