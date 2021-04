Eskişehir'de 12 evden hırsızlık yapan 5 kadına gözaltı

Apartman ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan hırsızlardan biri, polisten kaçmak isterken balkondan düşüp belini kırdı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki evden 250 bin liralık ziynet eşyasının çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, apartman ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

ŞÜPHELİLERE GÖZALTI

Bunun üzerine şüphelilerin Seher C., Meriban C., Cankız U., Funda U. ile Arzum C. olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelilerinden 4’ü, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evlerine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

BALKONDAN KAÇMAK İSTEDİ BELİNİ KIRDI

Funda U. ise polis ekiplerinden kaçmak istediği sırada 2’nci kattaki evin balkonundan atladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Funda U., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Funda U.’nun belinin kırıldığı tespit edildi.

5 KADIN HIRSIZ TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde 12 farklı hırsızlık dosyasından ifadeleri alınan Seher C., Meriban C., Cankız U. ve Arzum C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesi hastanede alınan Funda U. hakkında da mahkemece tutuklama kararı verildi.

BİNAYA GİRİŞ ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA

Öte yandan kamera kayıtlarında, şüphelilerin girdikleri apartmanlarda yüzlerini gizledikleri, engelli gibi yürüdükleri, binadan çıkarken de normal yürüyüşe geçtikleri görüldü.

