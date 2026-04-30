Eskişehir'de 20 yıllık kayıp dosyasında cinayet şüphesi: 10 şüpheli adliyede

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin yaşanan son gelişmelerin ardından, faili meçhul cinayetler ve kayıp dosyaları yeniden gündemde...

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde oturan 1 çocuk babası Hamdi Karakuş, 1 Nisan 2006’da kayboldu.

KAYIP DOSYASINA TAKİPSİZLİK KARARI

Kendisinden haber alamayan Karakuş'un ailesi, cinayet şüphesiyle jandarmaya ihbarda bulundu.

Yapılan soruşturmalar, Karakuş'un akıbetinin belirlenememesi nedeniyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Karakuş’un dosyası, Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmada yeniden ele alındı.

JASAT bünyesinde kurulan özel ekip, 3 yıl önce dosyayı yeniden açtı.

CİNAYET ŞÜPHESİ

İncelemede, Karakuş’un kaybolmadan önce husumetli olduğu kişilerle yaşadığı darp olayları araştırıldı.

2006'da husumetli kişilerle olan kavga sonucu ele geçirilen ve adli emanette bulunan bir tüfek dipçiğinde, kayıp Hamdi Karakuş'un DNA’sına rastlandı.

GÖZALTINA ALINAN 12 ŞÜPHELİDEN 10'U ADLİYEDE

Bunun üzerine yoğunlaşan JASAT ekipleri, yeni deliller doğrultusunda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 12 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 10'u işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle Sivrihisar Adliyesi'ne sevk edildi.