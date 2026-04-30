Mersin’de yolsuzluk soruşturması: KHK’lı kişiye araç tahsisi ve milyonluk ödemeler

Mersin’de yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, belediye kaynaklarının usulsüz kullanıldığı, KHK ile ihraç edilen bir kişiye hem ödeme yapıldığı hem de araç tahsis edildiği iddiaları dosyaya yansıdı.

12 TUTUKLAMA İLE SONUÇLANAN OPERASYON

10 Nisan’da Mersin’de Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısı ve bazı üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 29 taşınmaz ve 13 araca el konuldu.

"EĞİTİM HİZMETİ" ADI ALTINDA MİLYONLUK ÖDEME

Soruşturma dosyasına göre, bazı şirketler üzerinden “eğitim ve danışmanlık hizmeti” adıyla belediye kaynaklarından milyonlarca lira ödeme yapıldığı öne sürüldü. Bu hizmetlerin fiilen verilmediği, ancak verilmiş gibi gösterildiği iddia edildi.

KHK İLE İHRAÇ EDİLEN KİŞİYE ÖZEL SİSTEM

İddiaya göre, daha önce kamu görevinden KHK ile ihraç edilen A.U. (45), farklı şirketler üzerinden belediye ile bağlantı kurarak sistemin içinde yer aldı.

A.U.’nun, çeşitli firmalar üzerinden ödeme aldığı ve süreçte aktif rol oynadığı ileri sürüldü.

BELEDİYEYE AİT ARAÇ TAHSİSİ

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer iddia ise belediyeye ait bir aracın A.U.’ya tahsis edilmesi oldu.

Aracın belediye şirketi tarafından kiralandığı, A.U. tarafından hem şehir içi hem şehirler arası kullanıldığı, zaman zaman eşinin de aracı kullandığının tespit edildiği belirtildi.

"AİLE ARACI GİBİ KULLANILDI

Kamera kayıtlarına yansıdığı öne sürülen görüntülerde aracın yalnızca görev için değil, kişisel kullanım için de kullanıldığı iddia edildi. Bu durumun, kamu malının amacı dışında kullanımı tartışmalarını beraberinde getirdiği ifade ediliyor.

11 MİLYON LİRALIK ÖDEME TRAFİĞİ

İncelemelerde, A.U. ile bağlantılı olduğu iddia edilen şirketlere yaklaşık 11 milyon 128 bin TL eğitim hizmeti ödemesi yapıldığı raporlara yansıdı. Ayrıca farklı şirketler arasında milyonlarca liralık para hareketi tespit edildiği belirtildi.

"PARAVAN ŞİRKET" VE İHALE İDDİALARI

Soruşturma dosyasında, bazı kişilerin birlikte hareket ederek paravan şirketler kurduğu, ihalelere fesat karıştırıldığı ve gerçekte yapılmayan hizmetlerin yapılmış gibi gösterildiği iddiaları da yer aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, yeni delil ve ifadelerin dosyaya eklendiği öğrenildi.