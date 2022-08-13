Eskişehir’de bir çocuk köpek çaldı

Bir çocuğun, market sahibinin köpeğini bir süre sevdikten sonra iş yeri önünden güpegündüz çaldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir’de bir market sahibinin yavru köpeği, geçtiğimiz günlerde ilginç bir şekilde çalındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, marketin önüne gelen 10 yaşlarındaki bir çocuk, market sahibinin yavru köpeğini fark etti.

Ardından yavru köpekle oynayan çocuk, bir süre marketin içini ve etrafı kontrol ettikten sonra köpeği kucaklayarak marketin önünden uzaklaştı.

Sokak sokak köpeğini aradı

Köpeğin kaybolduğunu fark eden market sahibi Hakan Aydemir, motoruna atlayarak köpeğini aramaya koyuldu.

Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri hayvanseverler tarafından kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

Eskişehir'de yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı VİDEO

Aile araya girince şikayetçi olmadı

Köpeği çalan çocuğun arkadaşlarına ve oynadığı takımın hocasına ulaşan Aydemir, bir gün sonra köpeğine kavuştu.

Çocuğun ailesinin de köpeğin getirilmesinde önemli rol oynamasının ardından Hakan Aydemir, şikayetinden vazgeçme kararı aldı.

“Köpeğimi sevdikten sonra alıyor ve götürüyor”

Olay gününü İHA’ya anlatan Hakan Aydemir, telefonla konuşurken kaşla göz arasında köpeğinin kaybolduğunu belirterek, “Ben içeride telefonla konuşurken köpeğim de rutin olarak tuvaletini yapmak için dışarıya çıktı. O an diğer bakkaldan bir şeyler alan çocuk geliyor. Köpeğimi sevdikten sonra alıyor ve götürüyor. Çocuk saat 19.00 civarında geldikten sonra 19.30 gibi köpeği alıyor. O saatlerde köpeğimin içeride olmadığı gördüm. Telefonla görüşmem bittikten sonra dışarıya çıktım.

“Hocaları da görüntüyü izleyince tanıdı”

Etrafa baktım ama dışarıda da yoktu. Ardından direkt kamera görüntülerine baktım. Hemen marketi birine emanet edip motorumla köpeği aramaya koyuldum. Ancak yine bulamadım. Çocuğu da bulmamız şans eseri oldu. Halı sahada arkadaşları varmış. Arkadaşları videoyu izleyip tanıdı. Kendisi bir spor kulübünde oynuyormuş. Hocaları da görüntüyü izleyince tanıdı. Ondan sonra ailesine ulaştık. Ailesi de çok yardımcı oldu. Hemen köpeğimizi bize getirdiler. İlk önce çocuktan şikayetçi olmuştuk. Ancak şikayetimi geri alacağım. Sonuçta çocuğun da kötü bir durumda kalmasını istemem.” dedi.