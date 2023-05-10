Eskişehir’de madde bağımlısı genç, vatandaşları tedirgin etti Eskişehir'de madde bağımlısı olduğu belirlenen gencin tavırları, vatandaşları tedirgin etti. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede elindeki poşeti arka arkaya koklayan ve ayakta durmakta güçlük çeken madde bağımlısı gencin o halleri ise görenleri üzdü.

Son zamanlarda madde bağımlılığı özellikle gençler arasında yaygınlaşmaya başladı. Gençlerin madde bağımlılığı yüzünden kendilerini kaybetmiş bir halde olmaları da başta aileleri olmak üzere herkesi üzüyor. Bunun bir örneği de Eskişehir'de görüldü. Porsuk Bulvarı üzerinde elindeki poşetten ‘Bali’ çeken madde bağımlısı genç, vatandaşları tedirgin etti. Genci görenler hem korktu hem üzüldü Porsuk Çayı kenarında bulunan demir çitlere yaslanarak elindeki poşeti koklayan şahıs, bir süre aynı yerde durdu. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede elindeki poşeti arka arkaya koklayan ve ayakta durmakta güçlük çeken madde bağımlısı genç, çevresinden geçen vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu. Bir süre bölgede duran madde bağımlısı şahıs, yaya olarak uzaklaştı.