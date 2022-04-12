Eskişehir'deki sit alanında izinsiz kazı yapan şahıslara suçüstü

Odunpazarı ilçesinde Roma Dönemine ait mezarlıkta izinsiz kazı yapan şahıslar için harekete geçen jandarma ekipleri, suçüstü yakaladıkları şahıslar hakkında adli işlem başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kıravdan Mahallesi’nde bulunan 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı’ndaki Roma Dönemine ait Nekropol’de (Mezarlık) izinsiz kazı yapılacağına dair bilgiye ulaştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince takibe alınan sit alanında incelemeler yapıldı.

"Suçüstü yakalandı"

İHA'nın haberine göre, Jandarma Dron’u vasıtasıyla 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın havadan yapılan kontrolünde Örenler Mevkii’nde bulunan Nekropol’de iki şüpheli şahsın iş makinası ile kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Şüpheliler iş makinası ile kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla yakalanan şüpheliler hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.













