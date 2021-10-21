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    Eskişehir'deki yol kavgasında, öğrenci dolu servise ateş açıldı

    İki sürücü arasında çıkan yol kavgasının ardından öğrencilerin olduğu servise, açılan ateşte kurşunlar sekti. Seken kurşun, yoldan geçen kadını yaraladı.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 18:06
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    Eskişehir'deki yol kavgasında, öğrenci dolu servise ateş açıldı

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Güllü Mahallesi Baysal Sokak'ta, plakası henüz tespit edilemeyen otomobilin sürücüsü ile okul servis minibüsünün şoförü arasında yol verme tartışması çıktı.

    Otomobil sürücüsü, tartışma sonrası yoluna devam eden içinde öğrencilerin de bulunduğu servis minibüsünün arkasından tabancayla bir el ateş edip kaçtı.

    Kurşun kaldırımdan sekerek sokakta yürüyen Elvan C.'ye isabet etti.

    YARALI KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI

    Kalçasından yaralanan Elvan C., gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Eskişehir deki yol kavgasında, öğrenci dolu servise ateş açıldı #1

    HAMİLE KADININ DA ÜZERİNE SÜRDÜ

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinde ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında inceleme yaptı. Olayı gören bir öğrenci velisi, ateş ettikten sonra kaçan sürücünün hamile bir kadının da üzerine aracını sürdüğü iddia etti.

    Eskişehir'deki yol kavgasında, öğrenci dolu servise ateş açıldı VİDEO

    Eskişehir deki yol kavgasında, öğrenci dolu servise ateş açıldı #2

    "BENİM DE ÜZERİME ARABAYI SÜRDÜ"

    Görgü tanığı bir veli ise şunları söyledi:

    "Çocuklarımızı okula bıraktıktan sonra evimize dönerken araç yolda duruyordu, servis de arkadan geliyordu. Bu sırada servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobili kullanan kişi, içerisinde çocukların bulunduğu servise ateş etti. Bu sırada çocuğunu okula bırakıp evine dönen arkadaşım yaralandı. Benim de üzerime arabayı sürdü."

    Şüphelinin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.


    Eskişehir deki yol kavgasında, öğrenci dolu servise ateş açıldı #3

    Eskişehir deki yol kavgasında, öğrenci dolu servise ateş açıldı #4

    Eskişehir deki yol kavgasında, öğrenci dolu servise ateş açıldı #5

    Eskişehir deki yol kavgasında, öğrenci dolu servise ateş açıldı #6

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