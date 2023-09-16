Şanlıurfa'da evinin bahçesine kenevir eken kadın gözaltına alındı Birecik ilçesinde evinin bahçesine kenevir bitkisi eken kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İHA

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarı aldı.

160 kök kenevir tespit edildi

Y.B. isimli kadını yaşadığın eve baskın düzenleyen ekipler 160 kök kenevir tespit etti.

Kadın gözaltına alındı

Gözaltına alınan kadın karakola götürülürken, sökülen kenevir bitkileri ise yakılarak imha edildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)