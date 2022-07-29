PKK'nın ailelerinden koparıp çaldığı çocuklar ve gençler için başlatılan oturma eylemi bin 60'ıncı gününde. Oğlu kaçırılan baba, oğluna geri dön çağrısında bulundu.

Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler nöbetlerine devam ediyor.

Eylük 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, HDP il binası önünde oturma eylemini başlatmıştı.

Acılı ailelerin evlat nöbeti 1060’ıncı gününe girdi.

Oğlu Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna teslim olma çağrısında bulundu.

"Bunlar bu vatandan ne istiyor?"

HDP'lilerin evladını 2014'te kandırıp dağa götürdüğünü ifade eden baba Ödümlü, HDP'lilere seslenerek, "Suçum neydi? Köy korucusu ve muhtar olduğum için, devletimi, vatanımı sevdiğim için beni seçtiler evladımı götürdüler. 1991’de kız kardeşimi öldürmüşlerdi, babam cenazesi üzerinde kriz geçirip öldü. Bunlar bu vatandan ne istiyorlar?





"Güneydoğudaki binlerce köyde katliam yaptılar"

Sözde Kürtlerin hakkını savunduklarını belirtiyorlar, yalan söylüyorlar. Bu belgeli, Güneydoğu'daki binlerce köylerde katliam yaptılar, bunlar bellidir yalan söylemiyorum. Oğlum artık evine gel. Diyarbakır’da seni bekliyorum, kardeşin de yanımda sen gelene kadar okula bile gitmeyeceğini söylüyor.

Evlat nöbetindeki baba: Vatanımı sevdiğim için evladımı götürdüler VİDEO







"Teslim olana ceza yok"

Dağdakilere sesleniyorum; gelin teslim olun. Hiçbir ceza yok teslim olanlar serbestler, evlerine gittiler.” dedi.