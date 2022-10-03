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Eyüpsultan'da akraba kavgasında etrafa rastgele ateş açıldı

Eyüpsultan'da akraba kavgasında etrafa rastgele ateş açıldı

Akrabalar arasında çıkan tartışmanın bir anda alevlenmesiyle taraflardan biri, elindeki silahla sokak içerisinde koşarak etrafa rastgele ateş açtı. O anlar kayıt altında alındı.