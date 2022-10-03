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    Eyüpsultan'da akraba kavgasında etrafa rastgele ateş açıldı

    Akrabalar arasında çıkan tartışmanın bir anda alevlenmesiyle taraflardan biri, elindeki silahla sokak içerisinde koşarak etrafa rastgele ateş açtı. O anlar kayıt altında alındı.
    • 03.10.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 10:25
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    Eyüpsultan'da akraba kavgasında etrafa rastgele ateş açıldı

    Akraba kavgası kan akmadan son buldu...

    İstanbul'un Eyüpsultan bölgesinde, gündüz saatlerinde adeta korku dolu anlar yaşandı.

    Akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Etrafa rastgele ateş açtı

    Tansiyonun yükselmesiyle taraflardan biri, yanında taşıdığı silahla sokakta koşmaya başladı.

    Ardından silahla etrafa rastgele ateş açan şahıs, mahalleli tarafından kayıt altına alındı.

    Eyüpsultan'da akraba kavgasında etrafa rastgele ateş açıldı VİDEO

    Mahalleli korku dolu anlar yaşadı

    Çevredekilerin ve kendi canını hiçe sayan öfkeli saldırgan, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

    Silah seslerini duyan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

    İncelemeler sürüyor

    Yaşanan olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

    İHA'nın aktarımına göre; ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

    Eyüpsultan da akraba kavgasında etrafa rastgele ateş açıldı #1


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